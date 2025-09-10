"OsuÐujemo sve postupke mržnje, vandalizma i nasilja" Marta Kos o protestima u Srbiji: "Izbegavati nasilje prema predstavnicima vlasti, njihovim porodicama i napade na prostorije političkih stranaka - pozivamo sve strane da deeskaliraju"

Komesarka EU za proširenje Marta Kos danas je u Evropskom parlamentu govorila o situaciji u Srbiji, protestima i neredima na ulicama. Ona je rekla da "poziva sve strane u Srbiji da deeskaliraju tenzije i da se izbegavaju napadi na predstavnike vlasti, njihovih porodica, napadi na prostorije političkih stranaka," te da je neophodno da se poštuju slobode na mirno okupljanje.

- Osuđujemo sve postupke mržnje, vandalizma i nasilja i i dalje pozivamo sve strane da deeskaliraju tenzije. Poštovanje osnovnih prava i vrednosti uključujući i slobodu mirnog okupljanja, slobodu medija i akademsku slobodu. To su ključni elementi evrointegracija i moraju se poštovati svuda i sa svačije strane. To podrazumeva i izbegavanje bilo koje vrste nasilja protiv predstavnika vlasti i njihovih porodica kao i da se izbegavaju napadi na prostore političkih
