Ovo su cene novih telefona iPhone 17 serije: Apple predstavio i novi model iPhone Air

Apple je danas otkrio nove iPhone 17 modele, uključujući i ono što je kompanija predstavila kao najtanji telefon u svojoj istoriji — iPhone Air. Prema Apple, novi modeli su snažniji i izdržljiviji, a iako su neki analitičari očekivali povećanje cena, novi modeli su uglavnom ponuđeni po cenama sličnim prethodnoj generaciji iPhone 16 telefona.

Apple je predstavio četiri nova telefona: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max i iPhone Air. Air, sa početnom cenom od 999 dolara, ima ultratanki dizajn od samo 5,6 milimetara, što je oko 28% tanje od standardnog iPhone 16 modela. U pitanju su cene u Americi, ali su i pokazatelj kako bi mogle da se kreću u Evropi kao i kod nas. Za Air, koji ima ekran od 6,55 inča, kompromisi uključuju relativno kraće trajanje baterije, jednu zadnju kameru (mada Apple tvrdi