U Severnoj Mitrovici zaplenjeni uređaji koji su služili za plaćanje u dinarima

Blic pre 1 sat
U Severnoj Mitrovici zaplenjeni uređaji koji su služili za plaćanje u dinarima

Takozvana kosovska policija oglasila se saopštenjem u kojem je navela da je u Severnoj Mitrovici zaplenila uređaje koji su služili za plaćanje u dinarima.

- Regionalni istražni sektor Severne Mitrovice, tokom asistencije tržišnim inspektorima iz Uprave za Inspekciju opštine Severna Mitrovica, kao i inspektorima Poreske uprave Kosova, u okviru inspekcije nekoliko poslovnih objekata/lokala u opštini Severna Mitrovica, pronašao sedam POS uređaja u sedam različitih poslovnih objekata koji su služili za plaćanje u dinarima - navodi se u saopštenju. - U vezi sa ovim slučajem obavešten je državni tužilac, koji je naložio da
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Oglasila se Kancelarija za Kosovo i Metohiju o zatvaranju „Službenog glasnika“ u Kosovskoj Mitrovici

Oglasila se Kancelarija za Kosovo i Metohiju o zatvaranju „Službenog glasnika“ u Kosovskoj Mitrovici

Danas pre 3 sata
Vučić: Očekuje se ulazak Bugarske u vojni savez sa Hrvatskom, „Ubij, Srbina“ na Maskimiru posledica „Za dom spremni“

Vučić: Očekuje se ulazak Bugarske u vojni savez sa Hrvatskom, „Ubij, Srbina“ na Maskimiru posledica „Za dom spremni“

Danas pre 4 sati
Srpska lista: U prostorije „Službenog glasnika“ u Severnoj Mitrovici danas upali pripadnici Kosovske policije

Srpska lista: U prostorije „Službenog glasnika“ u Severnoj Mitrovici danas upali pripadnici Kosovske policije

Danas pre 4 sati
Promena bezbednosnog pejzaža Balkana: Od novih saveza do Kurtijeve najave naoružavanja - kakav je odgovor Srbije

Promena bezbednosnog pejzaža Balkana: Od novih saveza do Kurtijeve najave naoružavanja - kakav je odgovor Srbije

Euronews pre 2 sata
Upad policije u prostorije "Službenog glasnika" u Severnoj Mitrovici

Upad policije u prostorije "Službenog glasnika" u Severnoj Mitrovici

RTS pre 3 sata
Kancelarija: Kosovska policija uzurpirala prostorije Službenog glasnika u Kosovskoj Mitrovici

Kancelarija: Kosovska policija uzurpirala prostorije Službenog glasnika u Kosovskoj Mitrovici

N1 Info pre 4 sati
Srbija da se probudi: Dogovor Prištine i Tirane deo priče koja traje više od sto godina

Srbija da se probudi: Dogovor Prištine i Tirane deo priče koja traje više od sto godina

Sputnik pre 4 sati

Ključne reči

KosovoPoreska uprava

Politika, najnovije vesti »

Marta Kos komentarisala razgovor Stena Milera i Vladimira Lučića

Marta Kos komentarisala razgovor Stena Milera i Vladimira Lučića

Danas pre 2 minuta
Poslanička grupa Obnovimo Evropu u EP nominuje studente u Srbiji za nagradu „Saharov“

Poslanička grupa Obnovimo Evropu u EP nominuje studente u Srbiji za nagradu „Saharov“

Danas pre 32 minuta
U Severnoj Mitrovici zaplenjeni uređaji koji su služili za plaćanje u dinarima

U Severnoj Mitrovici zaplenjeni uređaji koji su služili za plaćanje u dinarima

Blic pre 1 sat
Zakazan novi protest u Zaječaru: Zahtev – Privremeni organ i novi izbori

Zakazan novi protest u Zaječaru: Zahtev – Privremeni organ i novi izbori

Danas pre 1 sat
Sablasna, naopaka i bolesna Vučićeva izjava: Opozicija poručuje – zatvor, a ne „nepalski scenario“

Sablasna, naopaka i bolesna Vučićeva izjava: Opozicija poručuje – zatvor, a ne „nepalski scenario“

Danas pre 1 sat