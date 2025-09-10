U Severnoj Mitrovici zaplenjeni uređaji koji su služili za plaćanje u dinarima

Takozvana kosovska policija oglasila se saopštenjem u kojem je navela da je u Severnoj Mitrovici zaplenila uređaje koji su služili za plaćanje u dinarima.

- Regionalni istražni sektor Severne Mitrovice, tokom asistencije tržišnim inspektorima iz Uprave za Inspekciju opštine Severna Mitrovica, kao i inspektorima Poreske uprave Kosova, u okviru inspekcije nekoliko poslovnih objekata/lokala u opštini Severna Mitrovica, pronašao sedam POS uređaja u sedam različitih poslovnih objekata koji su služili za plaćanje u dinarima - navodi se u saopštenju. - U vezi sa ovim slučajem obavešten je državni tužilac, koji je naložio da