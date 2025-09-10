Macronov novi premijer suočiće se s protestima prvog dana na funkciji

Sebastien Lecornu postaje novi premijer Francuske u sredu, usred masovnih protesta, što znači da je pred njim težak zadatak da progura nepopularne budžetske reforme.

Lecornu, koji je bio ministar odbrane u prethodnoj vladi, postaće peti premijer Francuske u poslednje dve godine. Poslednja dva premijera smenjena su nakon pokušaja da proguraju budžete kojima bi se drastično smanjio deficit Francuske, trenutno najveći u evrozoni. Pored toga, pokret sa ulice pod nazivom "Blokirajmo sve" (fr. Bloquons Tout) organizuje proteste u sredu koji će pogoditi škole, regionalne vozove i izazvati kašnjenja i otkazivanja letova. Sindikati