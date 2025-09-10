Albanci „preskočili“ Srbiju na tabeli

Danas pre 37 minuta  |  M. L.
Fudbaleri Albanije su pobedili na svom terenu Letoniju sa 1:0 i tako su došli do druge pozicije na tabeli Grupe K.

Utakmicu koja nije obilovala uzbuđenjima rešio je Kristijan Aslani. Vezista Intera na pozajmici u Torinu bio je precizan sa bele tačke u 25. minutu. Albanija je tako prešla Srbiju na tabeli. Oni sada imaju osam bodova, a Srbija sedam, ali treba istaći da naše južne komšije imaju utakmicu više. Grupa K Srbija – Engleska 0:5 (0:2) Albanija – Letonija 1:0 (1:0)
