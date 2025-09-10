Liste čekanja na operacije smanjene, ali male šanse da če biti ukinute do kraja godine

Danas pre 1 sat  |  Fonet
Liste čekanja na operacije smanjene, ali male šanse da če biti ukinute do kraja godine

Lista čekanja za operacije u srpskim bolnicama je od 19. decembra 2024. godine do 18. jula ove godine smanjena ukupno za oko četvrtinu, objavio je danas Centar za istraživačko novinarstvo (CINS), uz ocenu da su male verovatnoće da se ispuni obećanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će liste čekanja biti ukinute do kraja ove godine.

Pema navodima CINS-ovog istraživanja, ista je prilika i sa obećanjem ministra zdravlja Zlatibora Lončara da će se to dogoditi tokom prve polovine 2026. godine. Podaci pokazujuju da je najmanje smanjenja bilo kod onih intervencija kojih je i najviše – broj operacija kukova i kolena na listama je pao za oko 2.500 ljudi. Prema podacima od 18. jula, Institut za ortopediju Banjica prednjači po broju pacijenata koji čekaju na operaciju kolena ili kuka. Odmah za tom
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Desetine hiljada ljudi čeka na operacije u Srbiji

Desetine hiljada ljudi čeka na operacije u Srbiji

Beta pre 40 minuta
Desetine hiljada ljudi i dalje na listi čekanja za operacije, uprkos obećanju da će biti ukinute do kraja 2025.

Desetine hiljada ljudi i dalje na listi čekanja za operacije, uprkos obećanju da će biti ukinute do kraja 2025.

Nedeljnik pre 29 minuta
Desetine hiljada ljudi čeka na operacije u Srbiji

Desetine hiljada ljudi čeka na operacije u Srbiji

Jugmedia pre 9 minuta
Desetine hiljada ljudi čeka na operacije u Srbiji

Desetine hiljada ljudi čeka na operacije u Srbiji

Radio sto plus pre 14 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićZlatiborZlatibor Lončar

Društvo, najnovije vesti »

I nakon zahteva NUNS i ANEM oprema studentskoj redakciji Blokada INFO još uvek nije vraćena

I nakon zahteva NUNS i ANEM oprema studentskoj redakciji Blokada INFO još uvek nije vraćena

Mašina pre 9 minuta
Mačak lutalica - dva puta prešao po 50 kilometara da bi stigao do omiljene kafane

Mačak lutalica - dva puta prešao po 50 kilometara da bi stigao do omiljene kafane

N1 Info pre 24 minuta
Odbornici odlučili - Dragoslav Pavlović ostaje gradonačelnik Niša

Odbornici odlučili - Dragoslav Pavlović ostaje gradonačelnik Niša

RTV pre 29 minuta
Desetine hiljada ljudi čeka na operacije u Srbiji

Desetine hiljada ljudi čeka na operacije u Srbiji

Beta pre 40 minuta
Pobunjeni univerzitet traži od EK i EU da zaštite autonomiju univerziteta u Srbiji

Pobunjeni univerzitet traži od EK i EU da zaštite autonomiju univerziteta u Srbiji

Radio 021 pre 25 minuta