Makron izabrao: Peti premijer Francuske u poslednjih godinu dana

Danas pre 23 minuta  |  BBC News na srpskom
Makron izabrao: Peti premijer Francuske u poslednjih godinu dana

Francuska ima novog premijera, 39-godišnjeg Sebastiijana Lekornua, dosadašnjeg ministra odbrane.

Njega je odabrao Emanuel Makron, francuski predsednik, dan pošto je parlament izglasao nepoverenje vladi premijera Fransoe Bajrua (79). Bajru je samo devet meseci bio predsednik vlade, od decembra 2024. do septembra 2025. Pre njega, premijer je bio Mišel Barnije, koji je obavljao tu funkciju tri meseca, a pre njega, Gabrijel Atal, sada generalni sekretar Makronove stranke, vodio je vladu osam meseci, od januara do septembra 2024. godine. Atil je nasledio Elizabet
