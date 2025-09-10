‘Petarda’: Debakl Srbije protiv Engleske, uz tenzije na tribinama i povike ‘Piksi, odlazi’

„Zašto ne bismo pobedili, je l’ to zabranjeno“, izjavio je samouvereno Dragan Stojković, selektor fudbalske reprezentacije Srbije, pred meč sa Engleskom.

Možda zabranjeno nije, ali Srbija u četvrtom meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Americi, Meksiku i Kanadi 2026. pobedi nije bila ni blizu. Zapravo, zabeležila je debakl i izjednačila negativan rekord u najvećem porazu od osamostaljivanja 2006. godine. Moćna Engleska slavila je 5:0, golovima Harija Kejna u 33, Nonija Maduekea u 35, Ezrija Konse u 52, Marka Gueija u 75. minutu i Markusa Rašforda iz penala u 90. minutu, uz još dva poništena zbog ofsajda. Istim