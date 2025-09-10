Sablasna, naopaka i bolesna Vučićeva izjava: Opozicija poručuje – zatvor, a ne „nepalski scenario“

Danas pre 1 sat  |  Vojin Radovanović
Dok u Nepalu bujaju neredi na demonstracijama, u kojima je živa spaljena i Džale Nat Kanala, supruga, sad već bivšeg nepalskoga premijera, predsednik Aleksandar Vučić poručio je iz studija televizije s nacionalnom frekvencijom, TV Prva, da opozicija u Srbiji priželjkuje isti scenario u Srbiji.

Za opozicionare, s druge strane, ova izjava predstavlja političko spinovanje. „Vide u Nepalu, gore zgrade… Pa verovatno srećni što je žena premijera ubijena… Zamislite te junačke demonstrante koji su jednu ženu uspeli da ubiju dok je u svojoj kući verovanto prala posuđe. E hoćemo mi to isto ovde, sad će to ovde da se desi. Kao mala deca, nema ništa od toga. Odavno je trebalo da im bude jasno da nema ništa od toga. Teško je razgovarati kada imate zapušen dotok bilo
Danas pre 4 sati
