Danas pre 23 minuta  |  Beta
Slobodan univerzitet: Pripadnik interventne jedinice policije ušao na fakultet bez odobrenja dekana

Akademska mreža Slobodan univerzitet Novi Sad tvrdi da je danas na Filozofski fakultet u tom gradu ušao pripadnik Interventne jedinice policije iako za to nije imao dozvolu dekana Milivoja Alanovića.

Ocenjeno je da je na taj način autonomija univerziteta pogažena. „Incident se dogodio u popodnevnim satima dok je grupa studenata boravila na fakultetu. Time je de fakto ukinut zakonski princip nepovredivosti akademskog prostora“, navela je akademska mreža. A post shared by Slobodan univerzitet (@slobodan_univerzitet_ns) Policija je 26. avgusta rano ujutru, ušla u Filozofski fakultet, nakon poziva dekana Milivoja Alanovića, a napustila je zgradu 8. septembra, nakon
