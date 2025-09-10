Gudurić igrao povređen na Evropskom prvenstvu!

Iako smo svi razočarani velikim neuspehom reprezentacije Srbije na Eurobasketu 2025, te za njega nema opravdanja, svakako da moramo imati u vidu da nas sreća nije pogledala kada su u pitanju povrede.

Već posle druge utakmice na šampionatu smo ostali bez kapitena i predvodnika tima, Bogdana Bogdanovića, a potom su pehove doživeli i Aleksa Avramović, i Tristan Vukčević. Iako se pomenuti dvojac relativno oporavio do kobne osmine finala, bilo je očito da još uvek nisu u stanju da nastupe svojim punim kapacitetetom. Sve u svemu, govorio je selektor Svetislav Pešić o problemima sa povredama, ali i bolestima, ali niko nije spomenuo da je i Marko Gudurić imao svoje