Pešić nije pao sa neba – Čović: Ko će da se prihvati selektorske pozicije u ovakvom stanju?

Sportski žurnal pre 0 minuta
Pešić nije pao sa neba – Čović: Ko će da se prihvati selektorske pozicije u ovakvom stanju?

„Do kraja septembra će biti poznato šta će biti sa selektorom“

Srbija je drugi put zaredom završila učešće na Evrobasketu već u osmini finala, ovoga puta u Rigi porazom od Finske 92:86. Predsednik Košarkaškog saveza Srbije, Nebojša Čović, govorio je za RTS o stanju u reprezentaciji i budućnosti selektora Svetislava Pešića. - On ima ugovor do 30. septembra 2025. godine. To je za nekoliko dana. Šta ako ne nađemo selektora? Koji profil selektora bi odgovarao nama? Nijedan razgovor još nije obavljen. Ko će da se prihvati
