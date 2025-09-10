Katar najavljuje odmazdu Izraelu: Al Tani osudio napad na Hamas u Dohi kao "državni terorizam"

Euronews pre 51 minuta  |  Autor: Tanjug
Katar najavljuje odmazdu Izraelu: Al Tani osudio napad na Hamas u Dohi kao "državni terorizam"
Katarski premijer šeik Mohamed bin Abdulrahman Al Tani obećao je da će uzvratiti Izraelu nakon napada te zemlje na političko rukovodstvo Hamasa sa sedištem u Dohi. ''Država Katar je posvećena odlučnom delovanju protiv svega što bi bilo usmereno na njene teritorije, zadržava pravo na odmazdu i preduzeće sve potrebne mere za odmazdu“, rekao je Al Tani na konferenciji za novinare. Katarski premijer je rekao da će njegov državni ministar sazvati sastanak danas
