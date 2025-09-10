Najveće poniženje u istoriji srpskog fudbala: Evo kako je izgledala bruka u sred Beograda! Pravo niotkuda: Prosek je bio u Evroligi, a sada se seli u NBA!?

Na Vembliju bi možda i bilo razumljivo, edopustivo je da kod kuće Srbija primi pet golova od kombinovanog sastava Engleza! Fudbalska reprezentacija Srbije dočekala je Englesku u okviru četvrtog kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Slavio je gostujući sastav, rezultatom – 5:0. Nakon nekoliko tihih i mirnih minuta, usledila je kanonada šansi za Englesku. Gordon je nakon sjajnog driblinga šutirao, ali je Petrović ponovo bio na mestu. Nakon toga Engleska je imala još jednu šansu, ali je lopta prošla pored gola. Gordon je zatim imao još jednu, traće šansu, međutim Petrović se po ko zna koji put večeras isprečio i zaustavio taj pokušaj. Serbia vs England, FIFA World Cup 2026 European Qualifier