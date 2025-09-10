Omić u šoku - na ivici suza zagrmeo na sudije: Izgubiš meč u poslednja dva minuta, na neki njihov način...

Kurir pre 27 minuta
Omić u šoku - na ivici suza zagrmeo na sudije: Izgubiš meč u poslednja dva minuta, na neki njihov način...
"Svi ste videli šta se dogodilo. Ako Luka (Dončić) dobije tri faula u roku od 10 minuta... Poštovanje, svi su došli na neki način gledati njega... Ne znam šta da kažem. Iskreno razočaran sam šta se događalo danas, zaslužili smo da idemo dalje, dali smo sve od sebe i eto dogodilo se šta se dogodilo. Moramo sada na neki način da vidimo kako ići dalje", rekao je Alen Omić u izjavi slovenačkim medijima. Košarkaši Nemačke plasirali su se u polufinale Evropskog
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Markanen objasnio kako je Finska srušila Srbiju, pa gruziju: Guramo se, treniramo...

Markanen objasnio kako je Finska srušila Srbiju, pa gruziju: Guramo se, treniramo...

Kurir pre 7 minuta
Mogao sam bolje: Dončić samokritičan posle poraza od Nemačke

Mogao sam bolje: Dončić samokritičan posle poraza od Nemačke

Euronews pre 52 minuta
"Brate, ovo u 20 godina karijere nisam video": Alen Omić poludeo na Eurobasketu zbog sudija, besniji nego ikad

"Brate, ovo u 20 godina karijere nisam video": Alen Omić poludeo na Eurobasketu zbog sudija, besniji nego ikad

Mondo pre 52 minuta
Dončić o meču protiv Nemačke: „Ovo mi se nikada nije dogodilo“

Dončić o meču protiv Nemačke: „Ovo mi se nikada nije dogodilo“

Nova pre 12 minuta
Luka Dončić ubacio 39 i nije bilo dovoljno: Nemačka u polufinalu Eurobasketa

Luka Dončić ubacio 39 i nije bilo dovoljno: Nemačka u polufinalu Eurobasketa

Mondo pre 17 minuta
Sekulić "razvezao jezik" i "pecnuo" Srbiju: Napuštamo Eurobasket uzdignute glave, a to ne mogu svi

Sekulić "razvezao jezik" i "pecnuo" Srbiju: Napuštamo Eurobasket uzdignute glave, a to ne mogu svi

Kurir pre 22 minuta
Dončić: Ne znam šta su sudije mislile… Nisu nas poštovali

Dončić: Ne znam šta su sudije mislile… Nisu nas poštovali

Sport klub pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNemačkaAlen Omić

Sport, najnovije vesti »

Alen Omić: U šoku sam, nismo zaslužili poraz u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Alen Omić: U šoku sam, nismo zaslužili poraz u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Danas pre 47 minuta
Poznati parovi i termini polufinala Evropskog prvenstva u košarci

Poznati parovi i termini polufinala Evropskog prvenstva u košarci

Danas pre 12 minuta
Dončić ne može sam: Nemačka poslednji polufinalista Evropskog prvenstva u košarci

Dončić ne može sam: Nemačka poslednji polufinalista Evropskog prvenstva u košarci

Danas pre 1 sat
Čuveni teniski trener Patrik Muratoglu o Alkarazu: Igra kao Federer, ali na višem nivou

Čuveni teniski trener Patrik Muratoglu o Alkarazu: Igra kao Federer, ali na višem nivou

Danas pre 2 sata
Etore Mesina: Gudurić se sa Evropskog prvenstva vratio sa povredom

Etore Mesina: Gudurić se sa Evropskog prvenstva vratio sa povredom

Danas pre 3 sata