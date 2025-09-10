Biber: Vučić više ne može Evropi da ponudi stabilokratiju, stav EU prema vlasti se jasno menja

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Aleksandar Vučić je Evropskoj uniji nudio "stabilnost" u zamenu za podršku, ali građani Srbije su pokazali da ne žele takvu "stabilnost" - jer podrazumeva represiju, nedostatak slobode i perspektive, rekao je profesor Florijan Biber.

To znači, dodao je on, da pređašnji odnos EU i Vučića više ne funkcioniše, a poruke koje smo čuli poslednja 24 sata pokazuju da se stav EU prema vlasti u Srbiji promenio. Profesor Univerziteta u Gracu Florijan Biber rekao je da, iako nisu sve nove, poruke koje smo juče čuli u EP ukazuju da se menja stav Evropske unije prema Srbiji. " Marta Kos je nešto slično rekla i u aprilu, ali sada su te poruke jasnije i glasnije nego prethodnih 10 meseci. To što ona kaže
Nova pre 1 sat
