Biber: Vučić više ne može Evropi da ponudi stabilokratiju, stav EU prema vlasti se jasno menja

Aleksandar Vučić je Evropskoj uniji nudio "stabilnost" u zamenu za podršku, ali građani Srbije su pokazali da ne žele takvu "stabilnost" - jer podrazumeva represiju, nedostatak slobode i perspektive, rekao je profesor Florijan Biber.

To znači, dodao je on, da pređašnji odnos EU i Vučića više ne funkcioniše, a poruke koje smo čuli poslednja 24 sata pokazuju da se stav EU prema vlasti u Srbiji promenio. Profesor Univerziteta u Gracu Florijan Biber rekao je da, iako nisu sve nove, poruke koje smo juče čuli u EP ukazuju da se menja stav Evropske unije prema Srbiji. " Marta Kos je nešto slično rekla i u aprilu, ali sada su te poruke jasnije i glasnije nego prethodnih 10 meseci. To što ona kaže