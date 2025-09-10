VJT: Uhapšen radnik Ministarstva za rad zbog krađe pogrebnih troškova

Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu uhapšen je radnik Ministarstva za rad zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja S.B. zbog sumnje da je krao pogrebne troškove.

S.B. je bio zaposlen u Sektoru za boračko–invalidsku zaštitu i po usmenom nalogu rukovodioca Odeljenja radno je angažovan na poslovima isplate naknade pogrebnih troškova korisnika, saopštilo je VJT. On je, kako se sumnja, u periodu od 2. oktobra 2024. godine do 24. jula 2025. godine u 12 navrata, u nameri da sebi pribavi protivpravnu korist menjao spiskove korisnika naknade pogrebnih troškova definisanih Zakonom o pravima boraca, vojih invalida, civilnih invalida