VJT: Uhapšen radnik Ministarstva za rad zbog krađe pogrebnih troškova

N1 Info pre 32 minuta  |  Beta
VJT: Uhapšen radnik Ministarstva za rad zbog krađe pogrebnih troškova

Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu uhapšen je radnik Ministarstva za rad zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja S.B. zbog sumnje da je krao pogrebne troškove.

S.B. je bio zaposlen u Sektoru za boračko–invalidsku zaštitu i po usmenom nalogu rukovodioca Odeljenja radno je angažovan na poslovima isplate naknade pogrebnih troškova korisnika, saopštilo je VJT. On je, kako se sumnja, u periodu od 2. oktobra 2024. godine do 24. jula 2025. godine u 12 navrata, u nameri da sebi pribavi protivpravnu korist menjao spiskove korisnika naknade pogrebnih troškova definisanih Zakonom o pravima boraca, vojih invalida, civilnih invalida
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Krivična prijava za tešku krađu u Šidu

Krivična prijava za tešku krađu u Šidu

RTV pre 28 minuta
Krivična prijava za lopove iz Šida: Ukrali kablove sa gradilišta tržnog centra

Krivična prijava za lopove iz Šida: Ukrali kablove sa gradilišta tržnog centra

Nova pre 3 minuta
Uhapšen zaposleni u Ministarstvu rada: Sumnja se da je proneverio preko 3 miliona

Uhapšen zaposleni u Ministarstvu rada: Sumnja se da je proneverio preko 3 miliona

Blic pre 42 minuta
VJT: Uhapšen radnik Ministarstva za rad zbog krađe pogrebnih troškova, pribavio sebi 3,5 miliona dinara

VJT: Uhapšen radnik Ministarstva za rad zbog krađe pogrebnih troškova, pribavio sebi 3,5 miliona dinara

Danas pre 28 minuta
Uhapšen zaposleni u Ministarstvu za rad zbog pronevere skoro 3,5 miliona dinara

Uhapšen zaposleni u Ministarstvu za rad zbog pronevere skoro 3,5 miliona dinara

NIN pre 32 minuta
Hapšenje u Ministarstvu rada: Osumnjičen za proneveru preko 3,5 miliona dinara

Hapšenje u Ministarstvu rada: Osumnjičen za proneveru preko 3,5 miliona dinara

Serbian News Media pre 2 minuta
Uhapšen zaposleni u Ministarstvu za rad Srbije, sumnja se da je proneverio skoro 3,5 miliona dinara

Uhapšen zaposleni u Ministarstvu za rad Srbije, sumnja se da je proneverio skoro 3,5 miliona dinara

Sputnik pre 43 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvokorupcija

Hronika, najnovije vesti »

VJT: Uhapšen radnik Ministarstva za rad zbog krađe pogrebnih troškova

VJT: Uhapšen radnik Ministarstva za rad zbog krađe pogrebnih troškova

N1 Info pre 32 minuta
Krivična prijava za tešku krađu u Šidu

Krivična prijava za tešku krađu u Šidu

RTV pre 28 minuta
Krivična prijava za lopove iz Šida: Ukrali kablove sa gradilišta tržnog centra

Krivična prijava za lopove iz Šida: Ukrali kablove sa gradilišta tržnog centra

Nova pre 3 minuta
Građani ispred Osnovnog suda u Požegi čekaju odluku o sudbini uhapšenih koji su negodovali zbog SNS skupa

Građani ispred Osnovnog suda u Požegi čekaju odluku o sudbini uhapšenih koji su negodovali zbog SNS skupa

Nova pre 33 minuta
ICJ: Sudije, tužioci i advokati u Srbiji moraju da rade bez straha

ICJ: Sudije, tužioci i advokati u Srbiji moraju da rade bez straha

Vreme pre 7 minuta