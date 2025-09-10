VIDEO Drugi ugao napada batinaša na navijače Srbije: Kako ih samo nije sramota?

Nova pre 9 minuta  |  Autor: Andrej Jakovljević
Fudbalska reprezentacija Srbija na čelu sa Draganom Stojkovićem obrukala se protiv Engleske (0:5), a na tribinama Marakane desio se još veći poraz Srbije.

Sve je počelo još pre meča kvalifikacija za Svetsko prvenstvo kada je Piksi dočekan žestokim zvižducima, što je bila jasna poruka navijača šta misle o selektoru Srbije, pre svega kao čoveku, a onda kao treneru. Pravi haos nastao je u drugom poluvremenu, kada je Srbija primila još tri gola i žestoko se obrukala. Veliki broj navijača na tribinama pevao je „Ko ne skače, taj je ćaci“, a više puta mogle su da se čuju i uvrede za predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Mondo pre 29 minuta
Sportski žurnal pre 1 sat
Danas pre 7 sati
Aleksandar VučićDragan StojkovićFudbalSvetsko prvenstvoMarakana

Sport klub pre 4 minuta
Velike priče pre 1 sat
Sportski žurnal pre 14 minuta
Sport klub pre 44 minuta
Mondo pre 29 minuta