Vadeful: Upad dronova u Poljsku pokazuje da je Moskva spremna na eskalaciju sukoba

BERLIN - Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je danas da to što su ruski dronovi nedozvoljeno ušli u vazdušni prostor Poljske tokom napada na Ukrajinu pokazuje da je Moskva spremna na eskalaciju sukoba, zbog čega NATO mora da bude jedinstven i da mora da usledi odgovor. „Rusija je nepromišljeno prihvatila opasnu eskalaciju”, rekao je Vadeful na konferenciji za novinare sa svojim holandskim kolegom Davidom van Velom, prenosi Rojters. Prema