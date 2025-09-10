Vadeful: Upad dronova u Poljsku pokazuje da je Moskva spremna na eskalaciju sukoba

Politika pre 3 sata
Vadeful: Upad dronova u Poljsku pokazuje da je Moskva spremna na eskalaciju sukoba

Nemački ministar spoljnih poslova dodao je i to NATO mora da bude jedinstven i da mora da usledi odgovor.

BERLIN - Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je danas da to što su ruski dronovi nedozvoljeno ušli u vazdušni prostor Poljske tokom napada na Ukrajinu pokazuje da je Moskva spremna na eskalaciju sukoba, zbog čega NATO mora da bude jedinstven i da mora da usledi odgovor. „Rusija je nepromišljeno prihvatila opasnu eskalaciju”, rekao je Vadeful na konferenciji za novinare sa svojim holandskim kolegom Davidom van Velom, prenosi Rojters. Prema
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Uživo "putine, spremni smo!" Šef NATO pobesneo i izdao hitno naređenje, u Kremlju šok i muk: Tramp poručio - "Krećemo"! (foto…

Uživo "putine, spremni smo!" Šef NATO pobesneo i izdao hitno naređenje, u Kremlju šok i muk: Tramp poručio - "Krećemo"! (foto, video)

Blic pre 11 minuta
Rusija: Nismo planirali da gađamo ciljeve u Poljskoj

Rusija: Nismo planirali da gađamo ciljeve u Poljskoj

Vreme pre 1 minut
Rusija uletela u poljski vazdušni prostor, NATO avioni srušili dronove Stigla poruka iz Kremlja, Evropa se usijala, NATO hitno…

Rusija uletela u poljski vazdušni prostor, NATO avioni srušili dronove Stigla poruka iz Kremlja, Evropa se usijala, NATO hitno reagovao! Potpuno usijanje!

Kurir pre 31 minuta
NATO aktivirao član 4 i upozorio Putina – spremni smo za upade u vazdušni prostor; Rusija: Dronovi u Poljsku došli iz Ukrajine…

NATO aktivirao član 4 i upozorio Putina – spremni smo za upade u vazdušni prostor; Rusija: Dronovi u Poljsku došli iz Ukrajine

RTS pre 11 minuta
Uživo NATO sprema odgovor; "Opasna eskalacija"; Tramp: Razgovaraću sa njim FOTO/VIDEO

Uživo NATO sprema odgovor; "Opasna eskalacija"; Tramp: Razgovaraću sa njim FOTO/VIDEO

B92 pre 41 minuta
Nije bilo planova za gađanje ciljeva na poljskoj teritoriji

Nije bilo planova za gađanje ciljeva na poljskoj teritoriji

Vesti online pre 3 sata
Oglasilo se Ministarstvo odbrane Rusije Ovo je njihova zvanična izjava oko Poljske

Oglasilo se Ministarstvo odbrane Rusije Ovo je njihova zvanična izjava oko Poljske

Alo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOMoskvaUkrajinaRojtersRusijaBerlinPoljska

Svet, najnovije vesti »

Protesti u Nepalu doveli do ostavke premijera i političke krize

Protesti u Nepalu doveli do ostavke premijera i političke krize

Naslovi.ai pre 17 minuta
Uživo "putine, spremni smo!" Šef NATO pobesneo i izdao hitno naređenje, u Kremlju šok i muk: Tramp poručio - "Krećemo"! (foto…

Uživo "putine, spremni smo!" Šef NATO pobesneo i izdao hitno naređenje, u Kremlju šok i muk: Tramp poručio - "Krećemo"! (foto, video)

Blic pre 11 minuta
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Izrael napao ciljeve Huta u Jemenu, dan nakon što je gađao lidere Hamasa u Kataru

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Izrael napao ciljeve Huta u Jemenu, dan nakon što je gađao lidere Hamasa u Kataru

Euronews pre 11 minuta
Protest "Blokirajmo sve" širom Francuske, uhapšeno gotovo 300 osoba

Protest "Blokirajmo sve" širom Francuske, uhapšeno gotovo 300 osoba

RTS pre 46 minuta
Rusija: Nismo planirali da gađamo ciljeve u Poljskoj

Rusija: Nismo planirali da gađamo ciljeve u Poljskoj

Vreme pre 1 minut