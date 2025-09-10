Slovenci pretili, Nemci se probudili i pronašli put do polufinala

Košarkaši Nemačke pobedili su reprezentaciju Slovenije rezultatom 99:91 (21:32, 24:19, 25:23, 29:17 ) u četvrtfinalu Evrobasketa.

Šampioni sveta prebrodili su još jednu prepreku u Rigi i samo dve ih dele od novog zlata. Nervozno su počeli, dopustili rivalu da se razmaše i lako stekne dvocifrenu prednost, ali pronašli su put do preokreta i trijumfa nad Slovenijom, koja svakako nije razočarala na Evropskom prvenstvu. Nemci su u meč ušli prilično nonšalantno i uspavano. Brzo je postalo jasno da ih čeka mukotrpan posao. Tokom uvodnih minuta držali su rezultatski priključak samo zato što su