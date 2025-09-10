Srednji kurs dinara za evro 117,1640 dinara

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,1640 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,1640 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou, kao i od početka godine biti niži za po 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru je slabiji za 0,3 odsto i iznosi 99,7735 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,7 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 6,2 odsto, a od početka godine za 12,7 odsto.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Ovo je novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Ovo je novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Mondo pre 59 minuta
Bez velike promene: Zvanični srednji kurs danas je 117,1640 dinara za evro

Bez velike promene: Zvanični srednji kurs danas je 117,1640 dinara za evro

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Banja koju su Jugosloveni obožavali ponovo osvaja turiste iz regiona

Banja koju su Jugosloveni obožavali ponovo osvaja turiste iz regiona

Kamatica pre 24 minuta
Šta posle kralja?

Šta posle kralja?

Velike priče pre 1 sat
Prinosi ruše rekorde - evropske ekonomske sile se bore oko obveznica

Prinosi ruše rekorde - evropske ekonomske sile se bore oko obveznica

Bloomberg Adria pre 30 minuta
BDP stagnira, inflacija ubrzava - pet stvari koje treba da znate danas

BDP stagnira, inflacija ubrzava - pet stvari koje treba da znate danas

Bloomberg Adria pre 30 minuta
Vlada Srbije, sindikati i poslodavci bez saglasnosti o iznosu minimalca za 2026.

Vlada Srbije, sindikati i poslodavci bez saglasnosti o iznosu minimalca za 2026.

Pressek pre 30 minuta