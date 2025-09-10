UKRAJINSKA KRIZA: Rusija: Dronovi u Poljsku došli iz Ukrajine; NATO upozorava - spremni smo za upade u vazdušni prostor

KIJEV, MOSKVA, VARŠAVA - Rat u Ukrajini – 1.295. dan. Nakon što su tokom noći bespilotne letelice narušile vazdušni prostor Poljske, Rusija tvrdi da su oboreni dronovi zapravo došli iz Ukrajine, te da nema dokaza da su ruskog porekla. NATO je upozorio ruskog predsednika Vladimira Putina da je ta vojna alijansa spremna na upade u vazdušni prostor.

- Tramp: Šta se to dešava da Rusija krši vazdušni prostor Poljske dronovima? Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp reagovao je danas na saopštenje poljskih vlasti da su oborile nekoliko ruskih dronova pitanjem "Šta se to dešava". - Šlapka: Na zahtev Poljske NATO aktivirao član 4 Portparol poljske vlade Adam Šlapka izjavio je danas da je na zahtev Poljske aktiviran član 4 Severnoatlantskog ugovora i da su konsultacije na osnovu tog člana održane,