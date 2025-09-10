Finci srušili Džikićeve snove i ispisali istoriju

Košarkaši Finske se prvi put u istoriji plasirali u polufinale Evropskog prvenstva

Reprezentativci Finske plasirali su se prvi put u istoriji u polufinale Evropskog prvenstva pošto su danas savladali Gruziju rezultatom 93:79 i za plasman u finale će igrati protiv pobednika meča Nemačka - Slovenija. Mikael Jantunen je predvodio Finsku ka istorijskoj pobedi sa 19 poena, Lauri Markanen je dao 17, Edon Mađuni 15, a Sasu Salin 14. U ekipi selektora Aleksandra Džikića najefikasniji je sa 22 poena bio Sandro Mamukelašvili, Tornike Šengelija je dao 18,