Stojković: Zvižduci? Pitao sam se kome zvižde... Zašto meni? Nemam pojma

Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje i da iskažu nezadovoljstvo, izjavio je selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković na pitanje novinara da li će podneti ostavku posle poraza od Engleske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Fudbaleri Srbije su poraženi u Beogradu od selekcije Engleske rezultatom 5:0 u meču grupe K kvalifikacija za SP 2026. Navijači su tokom meča skandirali "Piksi odlazi" nezadovoljni igrom fudbalera Srbije. "Što se toga tiče, ljudi imaju pravo na svoje mišljenje. Imaju pravo da iskažu svoje nezadovoljstvo, kao što sam je nezadovoljan porazom, oni su i igrom i porazom. To je normalno, to je moj komentar", rekao je Stojković na konferenciji za medije. Stojković je