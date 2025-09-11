Ilon Mask više nije najbogatiji čovek na svetu

BBC News pre 1 sat | Danijel Kaje - BBC biznis

Ilon Mask je izgubio titulu najbogatijeg čoveka na svetu od Larija Elisona, suosnivača softverske kompanije Orakl i saveznika američkog predsednika Donalda Trampa.

Elisonovo bogatstvo je u sredu ujutru skočilo na 393 milijarde dolara (više od 335 milijardi evra), prema Blumbergovom indeksu milijardera.

Akcije kompanije Orakl skočile su za više od 40 odsto pošto je softverska kompanija za baze podataka dala investitorima iznenađujuće lepe izglede za njihovo poslovanje 'oblak' (cloud) infrastrukturama - fizički i virtuelni skup resursa za skladištenje, i veštačkom inteligencijom.

Elison, čija je neto vrednost povezana sa kompanijom, postepeno je gradio vlastito bogatstvo tokom proteklih pet decenija.

Mask je držao titulu najbogatijeg čoveka na svetu skoro godinu dana.

Upravni odbor Tesle, kompanije za električne automobile, predložio je da njihov vlasnik dobije paket isplate vredan više od bilion dolara (više od 850 milijardi evra) ako ispuni listu ambicioznih ciljeva tokom naredne decenije.

Ali akcije Tesle, Maskovog najvrednijeg biznisa, pale su ove godine.

Proizvođač električnih vozila suočio se sa zabrinutošću investitora zato što je administracija predsednika Donalda Trampa povukla inicijativu za električna vozila, pored negativnih reakcija potrošača na Maskovo političko angažovanje.

Orakl je nedavno bio podstaknut rastućom potražnjom za infrastrukturom centara baza podataka.

Kompanija je u kvartalnom izveštaju o zaradi projektovala da će prihod od njenog klaud (cloud) poslovanja ove godine skočiti za 77 odsto, na 18 milijardi dolara (više od 15 milijardi evra), a očekuje se dalji rast u narednim godinama.

Orakl je prijavio porast potražnje među kompanijama za veštačku inteligenciju za njihove data centre, što je pomoglo da se njegove akcije dramatično povećaju.

Potpisali su i četiri ugovora vredna više milijardi dolara sa kupcima u poslednjem kvartalu i očekuju još nekoliko poslova u narednim mesecima, rekla je izvršna direktorka Safra Kac.

Veze sa Trampom i medijske ambicije

Elison, koji ima 81 godinu, pomogao je u osnivanju kompanije Orakl 1977. i došao do izražaja 1990-ih, kada je postao javna ličnost poznata kako po raskošnom načinu života, tako i po kompaniji za baze podataka koja stoji iza njegovog bogatstva.

Bio je izvršni direktor kompanije Orakl do 2014. godine, a sada je predsednik i glavni tehnološki direktor.

Pozicionirao se i kao saveznik američkog predsednika Donalda Trampa.

Kada se Tramp vratio u Belu kuću u januaru, Elison se pojavio zajedno sa Semom Altmanom iz organizacije za veštačku inteligenciju OpenAI i Masajošijem Sonom iz japanske kompanije SoftBank kako bi najavio projekat pod nazivom Stargejt, za izgradnju infrastrukture za veštačku inteligenciju u SAD.

Orakl se takođe pojavio kao mogući kupac TikToka, aplikacije u vlasništvu kineske internet kompanije Bajtdens.

TikTok se suočava sa zabranom u SAD ukoliko se ne bude odrekao vlasništva Bajtdensa.

U januaru, kada je Trampu upitan kako gleda na to da Mask kupi TikTok, američki predsednik je odgovorio: „Voleo bih da ga i Lari kupi.“

Elisonove medijske ambicije sežu van TikToka.

On je finansirao najveći deo ponude njegovog sina od osam milijardi dolara za kupovinu kompanije Paramaunt, koja poseduje CBS i MTV.

Taj dogovor između Paramaunta i medijske kompanije Skajdens, kojom upravlja njegov sin Dejvid, zaključen je prošlog meseca.

