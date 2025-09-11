Ko je Čarli Kirk, ubijeni ljubitelj Trampa, šta kaže šef Bele kuće i kuda ide Amerika

BBC News pre 17 minuta

Reuters

Čarli Kirk, konzervativni politički aktivista i saradnik Donalda Trampa, predsednika Sjedinjenih Država, ubijen je u napadu na Juta Veli univerzitetu.

U toku je potraga za ubicom Čarlija Kirka.

Dvojica prethodno privedenih osumnjičenih su pušteni na slobodu, a zvaničnici kažu da „trenutno nisu pronađeni dokazi da imaju veze" sa pucnjavom.

„Veliki, legendarni Čarli Kirk je preminuo", napisao je Tramp na njegovoj društvenoj mreži Istina (Truth Social).

Predsednik SAD je istakao da „niko nije bolje razumeo američku omladinu bolje od Čarlija".

„Svi su ga voleli i divili su mu se, a pogotovo ja i sada, kada više nije sa nama, Melanija i ja smo svim srcem uz njegovu divnu ženu Eriku i porodicu.

„Čarli, volimo te", piše u Trampovoj objavi.

U naknadnoj video poruci, Tramp je rekao da je „ispunjen tugom i besom zbog gnusnog atentata", nazivajući ga „mračnim trenutkom za Ameriku".

Iako je imao samo 31 godinu, Kirk je bio veoma uticajan u američkoj politici i doprineo je porastu podrške Trampu među mlađim biračima, što je bio jedan od ključnih faktora za povratak republikanca na vlast prošle godine.

Kirk je 2012. bio suosnivač organizacije Turning Point USA kako bi promovisao konzervativne stavove među mladima.

Desnica je njegovo prisustvo u studentskim kampusima videla kao dobar kontrast široko rasprostranjenim liberalnim stavovima u visokom obrazovanju, ali je često izazvalo žestoko protivljenje, ocenjuje agencija AFP.

Kirk je pogođen u predelu vrata, a odmah je prebačen u bolnicu i podvrgnut operaciji.

Na snimku sa lica mesta vidi se kako Kirk drži govor u šatoru pred nekoliko hiljada ljudi, a potom se čuje jedan pucanj.

Vidi se kako Kirk pada, pre nego što se menja kadar, a zatim se čuju panični zvuci u publici.

„Ispaljen je hitac u kampusu prema gostujućem govorniku.

„Policija sprovodi istragu, a osumnjičeni je priveden", pisalo je u poruci koju su dobili studenti, a prenose lokalni mediji.

Džejson Hafec, bivši kongresmen iz Jute, koji je bio na skupu, rekao je za Foks njuz da se pucnjava dogodila kada je Kirk odgovarao na pitanja publike.

„Prvo pitanje je bilo o religiji, a on je odgovarao 15-20 minuta.

„Drugo pitanje, zanimljivo, bilo je o transrodnim napadačima i masovnim pucnjavama, a usred toga, čuo se pucanj", rekao je Hafec.

Nova epizoda šokantnog političkog nasilja u Americi

Entoni Zurčer, BBC dopisnik iz Severne Amerike

Trenutak pre nego što je pucanj sve promenio, hiljade studenata okupilo se pod vedrim plavim nebom na koledžu u Juti da čuju čoveka koji se smatrao rok zvezdom u konzervativnoj kampus politici.

Dok je 31-godišnji Čarli Kirk polemisao sa političkim protivnicima koji su se smenjivali za mikrofonom, mnogi okupljeni na travnjaku su klicali u znak odobravanja.

Drugi su negodovali.

Nekoliko sekundi kasnije, svi su trčali u panici.

Aktivista je pogođen metkom u vrat, smrtno ranjen.

Epizoda se odvijala dok su kamere bile uključene i snimale.

Slike će ostati urezane u pamćenje, posebno mnogih mladih konzervativaca među kojima je Kirk imao status slavne ličnosti.

Vođa njihovog pokreta, bez obzira na krajnji motiv njegovog ubistva, sada će biti smatran mučenikom njihove stvari.

Kirk je u prošlosti upozoravao na ono što je nazvao nasilnim pretnjom njegovih kritičara.

A imao ih je mnogo, s obzirom na njegov provokativni stil konzervativizma.

Ipak, bio je spreman da gostuje po univerzitetima, gde politički stavovi običnu naginju ulevo, i da raspravlja sa svima koji prisustvuju.

Bio je zagovornik prava na oružje i konzervativnih vrednosti, otvoreni kritičar transrodnih prava i čvrsti, nepokolebljivi pristalica Donalda Trampa.

Njegova organizacija Turning Point US igrala je ključnu ulogu u kampanji za povećanje izlaznosti birača koja je dovela do povratka Trampa u Belu kuću ove godine.

Iznad šatora ispred kojeg je upucan pisalo je: „Dokažite mi da nisam u pravu".

Trent Nelson/The Salt Lake Tribune via REUTERS Američki desničarski aktivista Čarli Kirk baca šešire ka pristalicama neposredno pre nego što je ubijen na Univerzitetu u Juti

Bio je heroj, posebno za mlade konzervativne studente.

Kirkovo ubistvo je još jedna epizoda šokantnog oružanog nasilja u Americi i najnovija u sve dužem nizu skorašnjeg političkog nasilja.

Ranije ove godine, dva poslanika Demokratske stranke u Minesoti su upucana u njihovim domovima, a jedan je preminuo od zadobijenih rana.

Prošle godine, Donald Tramp je dva puta bio meta pokušaja atentata.

Njegov sudar sa metkom na skupu na otvorenom u Batleru, u Pensilvaniji, ima zapanjujuće sličnosti sa pucnjavom u Juti - oba su se odigrala pred masom ljudi na otvorenom prostoru.

Dve godine pre toga, napadač sa čekićem je provalio u kuću tadašnje predsednice Predstavničkog doma Nensi Pelosi, istaknute demokratkinje.

Muškarac je 2017. otvorio vatru na republikanske kongresmene koji su vežbali na bejzbol terenu u severnoj Virdžiniji.

Pogledajte video: Atentat na Trampa

Teško je predvideti kuda će američka politika krenuti od ove tačke, ali putanja je sumorna.

Nasilje rađa nasilje.

Sve više podeljena retorika, podstaknuta odjecima na društvenim mrežama i lakim pristupom vatrenom oružju, dovodi do istezanja živaca i povećanog potencijala za krvoproliće.

Konzervativni aktivisti preispituju koje su mere bezbednosti neophodne za javne nastupe, baš kao što su to učinili mnogi lokalni političari nakon pucnjave u Minesoti.

Ali pokušaj ubistva Trampa u Pensilvaniji bio je skoro uspešan, uprkos obučenim lokalnim i saveznim snagama bezbednosti na licu mesta.

Ako postoji osećaj da niko nije bezbedan - da je javni život postao krvavi sport - to će imati korozivni efekat na američku politiku.

Reuters Čarli Kirk

U video obraćanju iz Ovalnog kabineta objavljenom na njegovoj platfoprmi Istina (Truth Social), Tramp je nazvao ubistvo Kirka „mračnim trenutkom za Ameriku".

I odmah je okrivio „radikalnu levicu" za Kirkovo ubistvo.

Pomenuo je neke od nedavnih slučajeva političkog nasilja - onih koji su bili usmereni na konzervativce - i rekao da će njegova administracija pronaći „svakog od onih koji su doprineli ovom zločinu i drugom političkom nasilju".

Ove komentare će sigurno pozdraviti oni sa desnice koji su u satima posle pucnjave pozivali na obračun sa levičarskim grupama.

„Vreme je, u okvirima zakona, da budu... uhapšeni i zatvoreni svi odgovorni za ovaj haos“, napisao je konzervativni aktivista Kristofer Rufo na mreži Iks.

Mnogi istaknuti republikanci i demokrate, među kojima i potencijalni predsednički kandidati za izbore 2028. godine, listom osuđuju političko nasilje i pozivaju na hlađenje glava i umereniju retoriku.

Ali minut ćutanja u čast Čarlija Kirka u Kongresu pretvorio se u bučnu svađu republikanaca i demokrata, što je dodatni pokazatelj da su partijske napetosti i dalje visoke.

U međuvremenu, u Juti, svedoci, organi reda i državni i lokalni lideri nastavljaju da se suočavaju sa traumom dana.

U emotivnim komentarima tokom konferencije za novinare, guverner Spenser Koks, koji je često govorio protiv pregrejane političke retorike i političkih podela, opisao je zemlju, koja će uskoro proslaviti godišnjicu svog osnivanja, kao „slomljenu“.

„Je li ovo to?", upitao je.

„Je l' ovo to što nam je 250 godina donelo?

„Molim se da nije tako", rekao je.

Sumnja u njegovom glasu naglašavala je jednostavnu istinu: da se budućnost Amerike može popraviti čini daleko od izvesne.

(BBC News, 09.11.2025)