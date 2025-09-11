Vremenska prognoza za petak, 11. septembar 2025: Danas u Srbiji oblačno, nestabilno i sa kišom

Beta pre 17 minuta

U Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno i nestabilno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji izolovano mogu biti i izraženiji uz grad i jak ili olujni vetar, i sa većom verovatnoćom pojave nepogode u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U planinskim predelima duvaće umeren i jak južni i jugozapadni, a u košavskom području jugoistočni vetar, u Banatu i donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, posle podne i uveče u slabljenju.

U ostalim predelima vetar će uglavnom biti slab, promenljivog pravca. Najniža temperatura biće od 16 stepeni do 24, a najviša od 25 do 30 stepeni.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U prvom delu dana će duvati umeren do pojačan jugoistočni vetar, koji će posle podne i uveče oslabiti. Najniža temperatura biće od od 20 stepeni do 22, a najviša oko 26 stepeni.

Usled očekivanih biometeoroloških prilika kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim obolјenjima se i dalјe savetuje oprez. Promenlјivo raspoloženje, bolovi u kostima i poremećaj sna mogući su kod meteoropata.

(Beta, 11.09.2025)

