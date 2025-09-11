93 Posto pilota drema tokom leta: Šokantne brojke istraživanja nemačkog sindikata: Iscrpljena posada u kokpitu predstavlja značajan rizik

Nemački sindikat pilota saopštio je da je dremanje tokom letova postalo "zabrinjavajuća realnost" za nemačke pilote i da je primetan "rastući umor" u tom sektoru.

Sindikat pilota "Vereinigung" je saopštio da je poslednjih nedelja sproveo anketu među više od 900 pilota, koja je pokazala da je 93 odsto njih priznalo da je dremalo tokom leta u poslednjih nekoliko meseci, prenosi danas Gardijan. Uz upozorenje da anketa "nije reprezentativna", sindikat je naveo da se 12 odsto ispitanika izjasnilo da drema na svakom letu, 44 odsto da to radi redovno, 33 odsto da povremeno drema, tri odsto je reklo da drema samo jednom, a sedam
