Investitori su svrstali Francusku u rizičnu "periferiju" evrozone

Blic pre 21 minuta
Prema ocenama velikih investitora, Francuska se sve češće svrstava među zemlje sa povišenim kreditnim rizikom u evrozoni, pre svega zbog rastuće političke nestabilnosti koja otežava smanjenje nagomilanog javnog duga.

Nakon što je premijer Fransoa Bairu izgubio ključno glasanje o poverenju i njegova vlada pala, predsednik Emanuel Makron već je 9. septembra imenovao Sebastijena Lekornua za novog premijera, četvrtog u manje od godinu dana. To je dodatno pogoršalo krizu i poguralo kamatne stope na francuske državne obveznice ka nivoima koji nisu viđeni još od dužničke krize u evrozoni. Na referentne desetogodišnje obveznice Francuska sada plaća 3,47 odsto, što znači da je prestigla
