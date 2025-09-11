Na zahtev Poljske NATO aktivirao član 4: Podnet je zahtev: Evo šta to znači

Blic pre 19 minuta
Na zahtev Poljske NATO aktivirao član 4: Podnet je zahtev: Evo šta to znači

Portparol poljske vlade Adam Šlapka izjavio je danas da je na zahtev Poljske aktiviran član 4 Severnoatlantskog ugovora i da su konsultacije na osnovu tog člana održane, nakon što su, kako tvrdi Varšava, ruski dronovi narušili poljski vazdušni prostor.

On je naveo na platformi X, da je poljski premijer Donald Tusk ranije saopštio da je podnet zvaničan zahtev za konsultacije sa saveznicima. Član 4 glasi da će se strane međusobno konsultovati kada god, po mišljenju bilo koje od njih, bude ugrožen teritorijalni integritet, politička nezavisnost ili bezbednost bilo koje od zemalja članica NATO. Član 4 je odvojen od člana 5, koji je podrazumeva da se napad na jednu članicu smatra napadom na sve. Ovaj član je aktiviran
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Važna poseta ministra spoljnih poslova kine: Vang Ji obilazi Austriju, Sloveniju i Poljsku

Važna poseta ministra spoljnih poslova kine: Vang Ji obilazi Austriju, Sloveniju i Poljsku

Kurir pre 13 minuta
"Da sam premijer, pomogao bih Poljskoj" Babiš se nada da će se vratiti na vlast: "Ali ne bih slao češke vojnike"

"Da sam premijer, pomogao bih Poljskoj" Babiš se nada da će se vratiti na vlast: "Ali ne bih slao češke vojnike"

Kurir pre 23 minuta
Američki general pojašnjava šta Kremlj sprema za 12. septembar

Američki general pojašnjava šta Kremlj sprema za 12. septembar

Danas pre 1 sat
Makron i Tramp o ratu u Ukrajini

Makron i Tramp o ratu u Ukrajini

Politika pre 44 minuta
Bliska saradnja Evrope i SAD? Makron razgovarao sa Trampom

Bliska saradnja Evrope i SAD? Makron razgovarao sa Trampom

Večernje novosti pre 59 minuta
Tramp komentarisao ruske dronove u Poljskoj

Tramp komentarisao ruske dronove u Poljskoj

Danas pre 3 sata
Ruski dronovi u Poljskoj: Generalni sekretar UN vidi stvarni rizik od širenja ukrajinskog rata

Ruski dronovi u Poljskoj: Generalni sekretar UN vidi stvarni rizik od širenja ukrajinskog rata

Danas pre 5 sati

Ključne reči

NATOVaršavaPoljska

Svet, najnovije vesti »

Uživo upucan Trampov bliski saradnik "Čarli Kirk je mrtav": Osumnjičeni u pritvoru, objavljen snimak na kom se vidi kako ga…

Uživo upucan Trampov bliski saradnik "Čarli Kirk je mrtav": Osumnjičeni u pritvoru, objavljen snimak na kom se vidi kako ga metak pogađa (foto, video)

Blic pre 24 minuta
Na zahtev Poljske NATO aktivirao član 4: Podnet je zahtev: Evo šta to znači

Na zahtev Poljske NATO aktivirao član 4: Podnet je zahtev: Evo šta to znači

Blic pre 19 minuta
Ocu ubijene Ukrajinke zabranjeno da dođe na sahranu: Otkriveno i zašto, čovek potpuno slomljen! (foto)

Ocu ubijene Ukrajinke zabranjeno da dođe na sahranu: Otkriveno i zašto, čovek potpuno slomljen! (foto)

Blic pre 9 minuta
Važna poseta ministra spoljnih poslova kine: Vang Ji obilazi Austriju, Sloveniju i Poljsku

Važna poseta ministra spoljnih poslova kine: Vang Ji obilazi Austriju, Sloveniju i Poljsku

Kurir pre 13 minuta
"Da sam premijer, pomogao bih Poljskoj" Babiš se nada da će se vratiti na vlast: "Ali ne bih slao češke vojnike"

"Da sam premijer, pomogao bih Poljskoj" Babiš se nada da će se vratiti na vlast: "Ali ne bih slao češke vojnike"

Kurir pre 23 minuta