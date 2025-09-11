Na zahtev Poljske NATO aktivirao član 4: Podnet je zahtev: Evo šta to znači

Portparol poljske vlade Adam Šlapka izjavio je danas da je na zahtev Poljske aktiviran član 4 Severnoatlantskog ugovora i da su konsultacije na osnovu tog člana održane, nakon što su, kako tvrdi Varšava, ruski dronovi narušili poljski vazdušni prostor.

On je naveo na platformi X, da je poljski premijer Donald Tusk ranije saopštio da je podnet zvaničan zahtev za konsultacije sa saveznicima. Član 4 glasi da će se strane međusobno konsultovati kada god, po mišljenju bilo koje od njih, bude ugrožen teritorijalni integritet, politička nezavisnost ili bezbednost bilo koje od zemalja članica NATO. Član 4 je odvojen od člana 5, koji je podrazumeva da se napad na jednu članicu smatra napadom na sve. Ovaj član je aktiviran