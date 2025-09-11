Nožem nasrnuo na ljude na festivalu: Troje ubio, 10 ranio: Sirijac u Nemačkoj osuđen na doživotni zatvor

Sirijac Isa al-Hasan osuđen je na doživotni zatvor zbog napada nožem u Solingenu, na zapadu Nemačke 2024. godine, u kojem su tri osobe ubijene, a 10 povređeno.

Sudija Van der Grinten je zaključio da je Al-Hasan delovao "na osnovu svojih radikalnih islamističkih uverenja". Sud mu je, pored doživotne kazne zatvora, izrekao i meru preventivnog zadržavanja. Al-Hasan (27), koji je podneo zahtev za azil uz obrazloženje da želi da izbegne vojnu regrutaciju u Siriji, izveo je napad na festivalu znajući da će među okupljenima biti "nevernika", saopštili su tužioci, dodajući da je želeo da doprinese "svetom ratu", prenosi Gardijan.