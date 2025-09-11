Nožem nasrnuo na ljude na festivalu: Troje ubio, 10 ranio: Sirijac u Nemačkoj osuđen na doživotni zatvor

Blic pre 55 minuta
Nožem nasrnuo na ljude na festivalu: Troje ubio, 10 ranio: Sirijac u Nemačkoj osuđen na doživotni zatvor

Sirijac Isa al-Hasan osuđen je na doživotni zatvor zbog napada nožem u Solingenu, na zapadu Nemačke 2024. godine, u kojem su tri osobe ubijene, a 10 povređeno.

Sudija Van der Grinten je zaključio da je Al-Hasan delovao "na osnovu svojih radikalnih islamističkih uverenja". Sud mu je, pored doživotne kazne zatvora, izrekao i meru preventivnog zadržavanja. Al-Hasan (27), koji je podneo zahtev za azil uz obrazloženje da želi da izbegne vojnu regrutaciju u Siriji, izveo je napad na festivalu znajući da će među okupljenima biti "nevernika", saopštili su tužioci, dodajući da je želeo da doprinese "svetom ratu", prenosi Gardijan.
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

RAT U UKRAJINI Tramp reagovao na obaranje ruskih dronova u Poljskoj: Šta se to dešava sa Rusijom?

RAT U UKRAJINI Tramp reagovao na obaranje ruskih dronova u Poljskoj: Šta se to dešava sa Rusijom?

Euronews pre 1 dan
Gotovo svi nemački piloti priznaju da dremaju tokom letova

Gotovo svi nemački piloti priznaju da dremaju tokom letova

Politika pre 1 dan
Danska studija: Snepčet dozvoljava dilerima droge da otvoreno posluju

Danska studija: Snepčet dozvoljava dilerima droge da otvoreno posluju

N1 Info pre 3 sata
Danska studija: Snepčet dozvoljava dilerima droge da otvoreno posluju

Danska studija: Snepčet dozvoljava dilerima droge da otvoreno posluju

Euronews pre 3 sata
(Uznemirujuće) stravičan snimak ranjavanja Trampovog saradnika! Kirk držao govor kad ga je hitac pogodio u vrat: "Bilo je…

(Uznemirujuće) stravičan snimak ranjavanja Trampovog saradnika! Kirk držao govor kad ga je hitac pogodio u vrat: "Bilo je mnogo krvi..."

Kurir pre 3 sata
Neobična jedinjenja u stenama na Marsu mogu biti znak drevnog života na Marsu

Neobična jedinjenja u stenama na Marsu mogu biti znak drevnog života na Marsu

Sputnik pre 3 sata
Dilerska društvena mreža?! Snepčet dozvoljava dilerima droge da otvoreno posluju evo šta su otkrila istraživanja u Danskoj

Dilerska društvena mreža?! Snepčet dozvoljava dilerima droge da otvoreno posluju evo šta su otkrila istraživanja u Danskoj

Dnevnik pre 3 sata

Ključne reči

SirijaNemačkaGardijan

Svet, najnovije vesti »

Nožem nasrnuo na ljude na festivalu: Troje ubio, 10 ranio: Sirijac u Nemačkoj osuđen na doživotni zatvor

Nožem nasrnuo na ljude na festivalu: Troje ubio, 10 ranio: Sirijac u Nemačkoj osuđen na doživotni zatvor

Blic pre 55 minuta
Tramp poručio Netanjahuu da napad na Hamas u Kataru nije mudar potez

Tramp poručio Netanjahuu da napad na Hamas u Kataru nije mudar potez

Blic pre 25 minuta
Tvrde da su otpuštenu u "kampanji odmazde": Trojica bivših članova FBI tužila Trampovu administraciju

Tvrde da su otpuštenu u "kampanji odmazde": Trojica bivših članova FBI tužila Trampovu administraciju

Kurir pre 35 minuta
Važna poseta ministra spoljnih poslova kine: Vang Ji obilazi Austriju, Sloveniju i Poljsku

Važna poseta ministra spoljnih poslova kine: Vang Ji obilazi Austriju, Sloveniju i Poljsku

Kurir pre 35 minuta
"Da sam premijer, pomogao bih Poljskoj" Babiš se nada da će se vratiti na vlast: "Ali ne bih slao češke vojnike"

"Da sam premijer, pomogao bih Poljskoj" Babiš se nada da će se vratiti na vlast: "Ali ne bih slao češke vojnike"

Kurir pre 35 minuta