Pravni rat protiv Trampa: Tvrdnje o odmazdi za nelojalnost: "FBI je pokušao da zatvori predsednika i on to nije zaboravio"

Bivši vršilac dužnosti direktora američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Brajan Driskol i još dva bivša visoka zvaničnika, koji su prošlog meseca otpušteni, tužili su danas administraciju predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, preneo je Rojters.

Kako se navodi, oni tvrde da su otpušteni u "kampanji odmazde", usmerenu na zvaničnike koji su smatrani nedovoljno lojalnim. U tužbi se navodi da je direktor FBI Keš Patel rekao da mu je naređeno da otpusti svakoga ko je radio na krivičnoj istrazi protiv Trampa. "FBI je pokušao da zatvori predsednika i on to nije zaboravio", rekao je Patel Driskolu, piše u tužbi. Stiv Džensen, bivši pomoćnik direktora terenske kancelarije u Vašingtonu, i Spenser Evans, bivši visoki