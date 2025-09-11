Uhapšeno više od 650 ljudi, Francuska u plamenu! Najavljeni novi protesti, policija poručuje: "Odblokiraćemo sve"

Francuska policija izvršila je 675 hapšenja nakon protesta "Blokiraj sve", od toga 280 u pariskom regionu, saopštilo je danas francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U saopštenju se navodi da je u pritvoru ostalo 549 osoba, uključujući 164 u Parizu, a šef pariske policije Loran Nunjez je rekao da su se tokom noći dogodili i drugi incidenti, posebno na Trgu praznika. On je rekao da najavljene blokade nisu uspele, uprkos brojnim pokušajima, uključujući pokušaje blokada obilaznica i pokušaj upada na Severnu železničku stanicu u Parizu, prenosi BFM TV. Policija je neka hapšenja izvršila i jutros, u Parizu su snage bezbednosti