(Video): Čarli Kirk je izgovorio ove reči, delić sekunde kasnije - odjeknuo je pucanj! Postavio je jedno pitanje pre nego što je krv počela da curi niz njegov vrat
Blic pre 11 minuta
Pre nego što je upucan na skupu na Univerzitetu Juta, američki desničarski aktivista Čarli Kirk (Charlie Kirk) odgovarao je na pitanje o masovnim pucnjavama.
Kirk je na skupu u Juti dobio o transrodnim masovnim pucnjavama u Sjedinjenim Američkim Državama pre nego što je ubijen. - Da li znate koliko je transrodnih Amerikanaca izvšrilo masovne pucnjave u poslednjih 10 godina? - upitao je neko iz publike Kirka. Na to je Kirk odgovorio: "Previše". Osoba iz publike je onda rekla desničarskom aktivisti da je u pitanju pet, a onda je Kirk dobio dodatno pitanje da pita da li zna koliko je masovnih strelaca bilo u SAD u