(Video): Čarli Kirk je izgovorio ove reči, delić sekunde kasnije - odjeknuo je pucanj! Postavio je jedno pitanje pre nego što je krv počela da curi niz njegov vrat

Blic pre 11 minuta
(Video): Čarli Kirk je izgovorio ove reči, delić sekunde kasnije - odjeknuo je pucanj! Postavio je jedno pitanje pre nego što…

Pre nego što je upucan na skupu na Univerzitetu Juta, američki desničarski aktivista Čarli Kirk (Charlie Kirk) odgovarao je na pitanje o masovnim pucnjavama.

Kirk je na skupu u Juti dobio o transrodnim masovnim pucnjavama u Sjedinjenim Američkim Državama pre nego što je ubijen. - Da li znate koliko je transrodnih Amerikanaca izvšrilo masovne pucnjave u poslednjih 10 godina? - upitao je neko iz publike Kirka. Na to je Kirk odgovorio: "Previše". Osoba iz publike je onda rekla desničarskom aktivisti da je u pitanju pet, a onda je Kirk dobio dodatno pitanje da pita da li zna koliko je masovnih strelaca bilo u SAD u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Posle ubistva Kirka, bivši predsednici SAD pozvali na okončanje političkog nasilja

Posle ubistva Kirka, bivši predsednici SAD pozvali na okončanje političkog nasilja

Radio 021 pre 36 minuta
Zašto je Čarli Kirk bio toliko važan trampu? Ključni vojnik za mobilizaciju mladih širio konzervativne stavove: Pratili su ga…

Zašto je Čarli Kirk bio toliko važan trampu? Ključni vojnik za mobilizaciju mladih širio konzervativne stavove: Pratili su ga milioni, ove izjave sada odjekuju Amerikom

Blic pre 11 minuta
Tramp objavio: Čarli Kirk je mrtav

Tramp objavio: Čarli Kirk je mrtav

Blic pre 11 minuta
"Beži! Trči!" Ljudi se u panici razbežali nakon atentata na Trampovog saradnika: Čarli Kirk je govorio i samo se začuo glasan…

"Beži! Trči!" Ljudi se u panici razbežali nakon atentata na Trampovog saradnika: Čarli Kirk je govorio i samo se začuo glasan prasak, nakon toga je nastao haos (video)

Blic pre 11 minuta
Da li je ovo ubica Čarlija Kirka: FBI objavio fotografije osobe povezana sa ubistvom i ponudio nagradu od 100.000 dolara

Da li je ovo ubica Čarlija Kirka: FBI objavio fotografije osobe povezana sa ubistvom i ponudio nagradu od 100.000 dolara

Euronews pre 46 minuta
Upucan Trampov bliski saradnik: "Čarli Kirk je mrtav": Objavljen snimak na kom se vidi kako ga metak pogađa, osumnjičeni…

Upucan Trampov bliski saradnik: "Čarli Kirk je mrtav": Objavljen snimak na kom se vidi kako ga metak pogađa, osumnjičeni pušten iz pritvora (foto, video)

Blic pre 46 minuta
Uživo Amerika ključa! Fbi nudi nagradu od 100.000 dolara za informacije koje vode do ubice Čarlija Kirka; Objavljene…

Uživo Amerika ključa! Fbi nudi nagradu od 100.000 dolara za informacije koje vode do ubice Čarlija Kirka; Objavljene fotografije osobe za koju se sumnja da je ubica

Blic pre 11 minuta
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Sb UN zakazao vanrednu sednicu: Poljska u akciji zbog ruskih dronova na granici sa Belorusijom

Sb UN zakazao vanrednu sednicu: Poljska u akciji zbog ruskih dronova na granici sa Belorusijom

Blic pre 46 minuta
Netanjahu optužio Sančeza da je uputio "genocidnu pretnju jevrejima"; Španska vlada ove komentare opisala kao "lažne i…

Netanjahu optužio Sančeza da je uputio "genocidnu pretnju jevrejima"; Španska vlada ove komentare opisala kao "lažne i klevetničke"

Blic pre 26 minuta
Uzbuna na zapadu Ukrajine: Raketa iz ukrajinskog borbenog aviona pala na stambenu zgradu

Uzbuna na zapadu Ukrajine: Raketa iz ukrajinskog borbenog aviona pala na stambenu zgradu

Blic pre 1 minut
Ovako je Tramp Saznao da je Kirk umro: "Mislim da sam ja taj koji mu je saopštio, bio je to težak dan"

Ovako je Tramp Saznao da je Kirk umro: "Mislim da sam ja taj koji mu je saopštio, bio je to težak dan"

Blic pre 11 minuta
(Foto) ovo je puška iz koje je ubijen Čarli Kirk? Ubica je umotao u peškir i ostavio u šumi: Atentator pucao sa daljine od 190…

(Foto) ovo je puška iz koje je ubijen Čarli Kirk? Ubica je umotao u peškir i ostavio u šumi: Atentator pucao sa daljine od 190 metara, likvidirao ga jednim metkom

Blic pre 1 sat