Đurica (Evropski pokret u Srbiji): Teme u govoru predsednice EK ključne za EU, Srbija je kap u moru

Danas pre 1 sat  |  Beta
Đurica (Evropski pokret u Srbiji): Teme u govoru predsednice EK ključne za EU, Srbija je kap u moru

Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Dragana Đurica je večeras, komentarišući današnji godišnji govor predsednice Evropske komisije (EK) Ursule fon der Lajen o stanju EU, rekla je da se on odnosio najpre na strateška pitanja koja se tiču evropskog projekta, te da se moglo zaključiti da je Srbija samo „kap u moru“.

Predsednica EK je tokom govora pomenula Zapadni Balkan, ali ne i Srbiju. Đurica je za za Televiziju Insajder kazala da se iz govora moglo zaključiti da se Fon der Lajen bavila velikim pitanjima, a „mi, (Srbija) samo smo jedna kap u moru“. Kako je kazala Đurica, predsednica EK se nalazi u problemima i mora da odgovara svim članicama Evropske unije (EU) u vezi sa strateškim pitanjima, kao i da se poverenje u nju dovodi u pitanje, tako da su njene teme u govoru bile
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Dve poslaničke grupe u Evropskom parlamentu traže glasanje o nepoverenju Ursuli fon der Lajen

Dve poslaničke grupe u Evropskom parlamentu traže glasanje o nepoverenju Ursuli fon der Lajen

Danas pre 5 sati
Srbija i Vučić nisu zaslužili mesto u govoru o stanju Unije: “Na Istoku ništa novo, na Zapadu stare priče”

Srbija i Vučić nisu zaslužili mesto u govoru o stanju Unije: “Na Istoku ništa novo, na Zapadu stare priče”

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanEvropska UnijaInsajderEUEvropska komisija

Politika, najnovije vesti »

Otkazan panel s Brnabić u Briselu, Misija Srbije pravi svoj

Otkazan panel s Brnabić u Briselu, Misija Srbije pravi svoj

Beta pre 1 sat
Đurica (Evropski pokret u Srbiji): Teme u govoru predsednice EK ključne za EU, Srbija je kap u moru

Đurica (Evropski pokret u Srbiji): Teme u govoru predsednice EK ključne za EU, Srbija je kap u moru

Danas pre 1 sat
Pomoćnik ministra odbrane: Izjava Petra Boškovića o kadrovanju u sistemu bezbednosti diletantizam

Pomoćnik ministra odbrane: Izjava Petra Boškovića o kadrovanju u sistemu bezbednosti diletantizam

Danas pre 2 sata
Kancelarija za KiM: Sutra nova runda pregovora Beograda i Prištine

Kancelarija za KiM: Sutra nova runda pregovora Beograda i Prištine

Danas pre 3 sata
Šta je još potrebno da se dogodi pa da EU uvede sankcije Vučiću, Dačiću, Brnabić…?

Šta je još potrebno da se dogodi pa da EU uvede sankcije Vučiću, Dačiću, Brnabić…?

Danas pre 3 sata