Đurica (Evropski pokret u Srbiji): Teme u govoru predsednice EK ključne za EU, Srbija je kap u moru

Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Dragana Đurica je večeras, komentarišući današnji godišnji govor predsednice Evropske komisije (EK) Ursule fon der Lajen o stanju EU, rekla je da se on odnosio najpre na strateška pitanja koja se tiču evropskog projekta, te da se moglo zaključiti da je Srbija samo „kap u moru“.

Predsednica EK je tokom govora pomenula Zapadni Balkan, ali ne i Srbiju. Đurica je za za Televiziju Insajder kazala da se iz govora moglo zaključiti da se Fon der Lajen bavila velikim pitanjima, a „mi, (Srbija) samo smo jedna kap u moru“. Kako je kazala Đurica, predsednica EK se nalazi u problemima i mora da odgovara svim članicama Evropske unije (EU) u vezi sa strateškim pitanjima, kao i da se poverenje u nju dovodi u pitanje, tako da su njene teme u govoru bile