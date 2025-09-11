FBI pronašao oružje kojim je ubijen Čarli Kirk, ali ubica je i dalje u bekstvu (VIDEO)

Danas pre 39 minuta  |  S. D.
FBI pronašao oružje kojim je ubijen Čarli Kirk, ali ubica je i dalje u bekstvu (VIDEO)

Napadač koji je ubio konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka još uvek je u bekstvu, nakon onoga što je policija nazvala „ciljanim napadom“ na kampusu jednog koledža u Juti, piše CNN.

Specijalni agent FBI-ja, zadužen za slučaj, Robert Bols kaže da su istražitelji jutros pronašli „ono što verujemo da je oružje koje je korišćeno u jučerašnjoj pucnjavi“ – snažnu pušku sa zatvaračem – u šumovitom području gde vlasti veruju da je strelac pobegao. Takođe su pronašli i analiziraju „otisak obuće, otisak stopala i otisak podlaktice“, prenosi BBC. Bols je rekao da imaju i slike osumnjičenog. Odgovarajući na pitanje novinara, komesar DPS-a Jute, Bo
