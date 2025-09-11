Trampov glas za mlade: Ko je bio Čarli Kirk?

Konzervativni aktivista koji je oblikovao novu generaciju desnice u Americi, pristalica brojnih teorija zavere, skeptičan prema pandemiji kovida i ubeđen da su izbori 2020. pokradeni.

Čarls Džejms Kirk (1993–2025) bio je jedan od najpoznatijih konzervativnih aktivista i medijskih ličnosti u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i bliski saveznik predsednika Donalda Trampa, piše RTS. Sa svega 18 godina osnovao je organizaciju Turning Point USA, posvećenu širenju konzervativnih ideja među studentima na američkim univerzitetima. Pod njegovim vođstvom, ova organizacija je izrasla u uticajno udruženje sa ograncima na više od 850 koledža i odigrala