"Limenka fest" održan u Kruševcu Ambasador Slovačke i predstavnik Ambasade Bugarske posetili Kruševac (foto)

Kurir
"Limenka fest" u Kruševcu ugostio je veliki broj međunarodnih pozorišnih trupa i udruženja koji su u okviru festivala izveli svoje predstave u Kruševačkom pozorištu.

Grad Kruševac je ugostio predstavnike ambasada Slovačke i Bugarske, koji su odgledali performans pozorišnih udruženja iz svojih zemalja i prisustvovali su sastanku u kabinetu sa gradonačelnikom Ivanom Manojlovićem i njegovim saradnicima. Ambasador Slovačke Njegova ekselencija Mihal Pavuk i predstavnik Ambasade Bugarske, savetnik ambasadora gospodin Stanimir Gizdev, učestvovali su u odvojenim sastancima u kabinetu gradonačelnika.
