Ovaj deo Beograda danas će biti bez vode: Isključenja od 9 do 14 sati

Kurir pre 1 sat
Zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom objekta beogradskog vodovodnog sistema u opštini Čukarica, u četvrtak, 11. septembra 2025. godine, u periodu od 9 do 14 sati bez vode će ostati potrošači u naselju Ostružnica u Kosmajskoj ulici i Ulici buljubaše Ranka Uroševića. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Kurir.rs
Isključenje vode u delu Kragujevca zbog radova na mreži

Glas Šumadije pre 14 minuta
