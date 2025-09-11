Bodo Veber: U EU makar delimično priznali realnost u Srbiji, ali to još nije na nivou političkog preokreta

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Bodo Veber: U EU makar delimično priznali realnost u Srbiji, ali to još nije na nivou političkog preokreta
Evropska unija bi, na osnovu svojih evropskih vrednosti, trebalo da zauzme jasnu poziciju o dešavanjima u Srbiji, a to znači da podrži studente i građane koji protestuju i da na neki način podrže zahteve za prevremenim izborima i za uspostavljanje preduslova u reformi izbornog i medijskog sistema, ocenjuje viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije Bodo Veber. Dodaje, međutim, da je, uprkos tome što je u evropskim institucijama, kako kaže, došlo do delimičnog
