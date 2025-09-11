Kamere u toaletima Devete gimnazije: Roditelji traže uklanjanje, Poverenik najavio nadzor

Roditelji učenika Devete beogradske gimnazije objavili su na društvenim mrežama snimke iz ženskog toaleta kako bi ukazali na problem s kojim se učenici sreću – kamerama u toaletu, od kojih jedna snima unutrašnjost kabina.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u odgovoru N1 navodi da će zbog toga biti obavljen vanredni inspekcijski nadzor u toj školi. Roditelji učenika Devete gimnazije ispričali su za N1 da su kamere uvedene još u jesen 2023. godine kada su se učenici vratili u rekonstruisani i dograđeni objekat gimnazije. Kako su pojasnili, zbog problema i incidenata koji su postojali s jednim detetom direktorka je tražila da se uvedu kamere.