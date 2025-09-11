Snažan ciklon donosi vetrovito i nestabilno vreme sa pljuskovima, gradom i olujnim vetrom u Srbiji

Snažan ciklon donosi vetrovito i nestabilno vreme sa pljuskovima, gradom i olujnim vetrom u Srbiji

Danas se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom, moguće nepogode sa gradom i olujnim vetrom, naročito u zapadnim, centralnim i južnim krajevima Srbije, uz orkanske udare vetra u Banatu i hidrološka upozorenja. U Novom Sadu vodostaji reka su ispod minimuma, a sutra se očekuje suvo vreme.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je upozorenje na nestabilno vreme sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uz mogućnost grada i olujnog vetra, naročito u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji. Upozorenja će se izdavati sat do dva pre nevremena, a za konkretne lokacije i hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. RHMZ je izdao i hidrološko upozorenje za tokove reka Save i Dunava. Beta N1 Info RTV Blic Blic

Temperatura će biti niža u odnosu na prethodne dane, sa jutarnjim vrednostima od 16 do 24 stepena i maksimalnim dnevnim od 25 do 30 stepeni. Vetar će biti umeren do jak, jugoistočni u košavskom području, a u Banatu i donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, koji će posle podne i uveče slabiti. Radio sto plus Glas juga Radio 021

U planinskim predelima duvaće umeren i jak južni i jugozapadni vetar. U pojedinim mestima kiša će biti obojena peskom iz Sahare. Biometeorološke prilike mogu uticati na kardiovaskularne i respiratorne bolesnike, kao i na meteoropate. Telegraf Ozon Danas

Srbija je pod uticajem snažnog ciklona sa Jadrana, što je dovelo do veoma vetrovitog vremena sa orkanskim udarima košave, naročito u Banatu gde je brzina vetra dostigla 108 km/h. Vetar je fenskog efekta, pa su minimalne temperature u nekim krajevima ostale iznad 20 stepeni. Telegraf

Za sutra se prognozira promenljivo vreme sa sunčanim intervalima i slabim, promenljivim vetrom. U brdsko-planinskim predelima moguća je kratkotrajna kiša sredinom dana. Najniža temperatura biće od 14 do 18 stepeni, a najviša od 25 do 29 stepeni. Alo

U Novom Sadu su danas zabeleženi pljuskovi i grmljavina, uz upozorenje da su vodostaji reka ispod biološkog minimuma, što ugrožava život u rekama. Sutra se u Novom Sadu očekuje suvo i umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i slabim, promenljivim vetrom. RTV Radio 021

