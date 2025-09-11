FBI: Uhapšeni zbog ubistva Kirka pušten na slobodu, istraga se nastavlja

Osoba uhapšena tokom istrage ubistva američkog konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka tokom javnog skupa na univerzitetskom kampusu u Juti, puštena je na slobodu nakon ispitivanja, objavio je direktor FBI Keš Patel na Iksu.

Šef savezne policije objavio je manje od dva sata ranije da je osumnjičeni za „strašnu pucnjavu u kojoj je poginuo Kirk u pritvoru“. „Naša istraga se nastavlja“, dodao je Patel u novoj objavi. The subject in custody has been released after an interrogation by law enforcement. Our investigation continues and we will continue to release information in interest of transparency https://t.co/YXsG6YpFR5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025