FBI: Uhapšeni zbog ubistva Kirka pušten na slobodu, istraga se nastavlja

Nova pre 13 sati  |  Autor: N1
Osoba uhapšena tokom istrage ubistva američkog konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka tokom javnog skupa na univerzitetskom kampusu u Juti, puštena je na slobodu nakon ispitivanja, objavio je direktor FBI Keš Patel na Iksu.

Šef savezne policije objavio je manje od dva sata ranije da je osumnjičeni za „strašnu pucnjavu u kojoj je poginuo Kirk u pritvoru“. „Naša istraga se nastavlja“, dodao je Patel u novoj objavi. The subject in custody has been released after an interrogation by law enforcement. Our investigation continues and we will continue to release information in interest of transparency https://t.co/YXsG6YpFR5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025
