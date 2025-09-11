Hteo je da promeni Ameriku i to je platio glavom. Tramp je znao kako da Čarliju Kirku uzvrati uslugu

Predsednik SAD Donald Tramp naredio je da se zastave na vladinim zgradama spuste na pola koplja nakon smrti konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka, šefa organizacije Turning Point USA.

Da li njegova smrt, ili bolje rečeno njegovo ubistvo, označava prekretnicu u Sjedinjenim Državama u odnosu protiv istaknutih ličnosti u polarizovanom američkom društvu, pokazaće vreme, ali Kirk je bio jedna od ključnih figura u predsedničkoj kampanji aktuelnog američkog predsednika i vodeća figura u pokretu MAGA. Njegova biografija otkriva da je taj mladi čovek, koji je ubijen u 31. godini, neumorno i fanatično radio na mobilizaciji konzervativnih birača ne samo