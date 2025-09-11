Srednji kurs dinara za evro 117,1600

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,1600 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou, kao i od početka godine niži za po 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru je slabiji za 0,3 odsto i iznosi 99,9573 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,7 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 6,2 odsto, a od početka godine za 12,7 odsto.