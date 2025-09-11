Olujni vetar i grmljavina: Upozorenje na nevreme u Srbiji

Srbiju danas očekuje nestabilno vreme, praćeno kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji mogu biti i intenzivniji.

Prema prognozi, veća verovatnoća za nepogode je u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji, gde su mogući grad i olujni vetar. U planinskim predelima duvaće umeren do jak južni i jugozapadni vetar, dok se u košavskom području, posebno u Banatu i donjem Podunavlju, očekuju udari olujne jačine. Vetar će oslabiti u popodnevnim i večernjim satima. Dnevne temperature će se kretati od 25 do 30 stepeni. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, sa povremenom kišom i