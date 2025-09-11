Većina trgovaca poštuje Uredbu o ograničenju marži, “Veropoulos” pod lupom

Većina trgovaca u Srbiji poštuje Uredbu o ograničenju marži koja je na snazi od 1. septembra, izjavila je ministarka spoljne i unutrašnje trgovine, Jagoda Lazarević.

Međutim, inspekcija je utvrdila da trgovinski lanac "Veropoulos" nije u potpunosti sproveo ovu meru. Ministarka je navela da "Veropoulos" nije dostavio cenovnike, što je obaveza prema Uredbi, te da su inspektori u prodavnicama zatekli korigovane cene. Dodala je da će dalja kontrola utvrditi da li se kompanija pridržava ograničenja marži. Lazarević je istakla da kontrole pokazuju da najveći broj trgovaca