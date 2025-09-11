Saopštenje Zvezde posle grafita „Kaliniću blokaderu uctašo“

Košarkaški klub Crvena zvezda reagovao je saopštenjem istog dana nakon što je legendarni košarkaš kluba Nikola Kalinić postao meta uvreda i govora mržnje.

Odnosno, nakon što je na ulazu u zgradu u kojoj živi u Beogradu ispisan sraman grafit sa porukom „Kaliniću blokaderu uctašo“. Prenosimo saopštenje u celosti u kojem se, doduše, nigde ne pominje ime Nikole Kalinića, već samo „prvotimca našeg kluba“. „Kaliniću blokaderu uctašo“: Poruke mržnje legendarnom košarkašu „KK Crvena zvezda obaveštava javnost da su slike grafita na ulazu u stambenu zgradu u kojoj živi jedan od prvotimaca našeg kluba, a koje su se pojavile u