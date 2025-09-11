FOTO Uvredljive poruke ispisane na ulazu u zgradu u kojoj živi košarkaš Nikola Kalinić

Radio 021 pre 4 sati  |  021.rs
Ulaz u zgradu u kojoj stanuje košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić išaran je porukama u kojima se on naziva "blokaderom" i "ustašom".

Fotografiju išaranog ulaza i informaciju da se radi o zgradi na Vračaru u kojoj Kalinić stanuje prvi je danas prenela stranka SRCE na društvenoj mreži Iks. U sklopu jednog natpisa reči "Ustaša", napravljena je i gramatička greška, pošto su nepoznate osobe koje su išarale ulaz u zgradu srpskog košarkaša napisale slovo "s" na ćirilici, a ostatak reči na latinici. Ispred ulaza u zgradu na Vračaru gde stanuje košarkaš Kalinić Nikola, osvanuo je sraman grafit u SNS
