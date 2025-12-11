Futsal derbi za kraj godine: Novi Pazar – Vintersport (petak, 18.00)

Futsal tim Novog Pazara dočekaće ekipu Vintersporta u derbiju 11. kola Prve lige Srbije, kojim se završava takmičarski deo u 2025. godini.

Početkom oktobra u Nišu, u okviru druge prvenstvene runde, Vintersport je slavio sa ubedljivih 5:1. Nišlije zauzimaju treće mesto na tabeli sa 21 bodom, dok su petoplasirani Novopazarci na 12 osvojenih bodova. Pazarci su doživeli poraze na dva uzastopna gostovanje, protiv Vojvodine u Novom Sadu (0:2) i Loznice Grada 2008 (1:7), pa trenutno imaju samo bod više od zrenjaninskog SAS-a na sedmoj poziciji, prvoj van zone plej-ofa. Utakmica u Sportskoj dvorani Pendik